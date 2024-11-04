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أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 14 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 14 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 14 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:44 مساءً - الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 04:30 م 11/4/2024 4:30:55 PM

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

«كلمتك» تستعرض  سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 67 إلى 71 جنيهًا، بانخفاض 13 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 64 إلى 66 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 14 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 190 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 160 إلى 260 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 670 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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