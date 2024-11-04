دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تباين أداء البورصات الخليجية تأثرا بأسعار النفط والأحداث الجيوسياسية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تباين أداء البورصات الخليجية تأثرا بأسعار النفط والأحداث الجيوسياسية - أخبار كلمتك

تباين أداء البورصات الخليجية تأثرا بأسعار النفط والأحداث الجيوسياسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:25 مساءً -  تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية في جلسة الاثنين، فأسعار النفط على تذبذب، كما أن المستثمر الأجنبي تحول إلى المتاجرات السريعة بسبب التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.


في المملكة العربية السعودية

 تواجد المؤشر الرئيسي في المنطقة الحمراء حيث انخفض بنسبة 0.52%وهي تقدر بـ63 نقطة ليصل لمستوى 11985 نقطة متخليا عن منطقة 12000 نقطة والتي تحولت إلى نقطة مقاومة قوية جدا، وسط قيم تداولات تجاوز الـ 7 مليارات ريال.


وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.53% وهي تقدر بـ 34 نقطة ليصل لمستوى 6337 وسط قيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار بنهاية جلسة التداولات.


وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.34% وهي تقدر بـ 16 نقطة ليصل إلى 4605 نقاط، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.25%وهي تقدر ب 25 نقطة ليصل إلى 9324 نقطة وسط قيم تداول إجمالية تقارب 3 مليارات درهم بنهاية جلسة التداولات، والأسواق الخليجية تترقب الانتخابات الأمريكية ونتائجها، وكذلك تراقب اتجاهات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة ومعدلات الخفض المتوقعة.

تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة على البورصات الخليجية خلال شهر أكتوبر

خبيرة توضح أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق