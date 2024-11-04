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مزايا خدمة مساعدة الطريق للسيارات المغطاة تأمينيا - أخبار كلمتك

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مزايا خدمة مساعدة الطريق للسيارات المغطاة تأمينيا - أخبار كلمتك

مزايا خدمة مساعدة الطريق للسيارات المغطاة تأمينيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - خدمة مساعدة الطريق هي خدمة إضافية تقدمها شركات التأمين العاملة في مصر وتكون ملحقا لوثيقة تأمين السيارة حسب شركة التأمين.

وجاءت مزايا وتغطية خدمات المساعدة على الطريق كالتالي:

- خدمة نقل السيارة في حالة الأعطال أو الحوادث حتى 250 كيلومترًا ويتحمل العميل الكيلومترات الإضافية.
- إعادة السيارة للطريق المعتاد.
- توصيل الوقود اللازم في حال نفاد الوقود على الطريق.
-الشحن الإضافي للبطارية إذا فرغت البطارية على الطريق.
- المساعدة في تبديل الإطارات في حالة حدوث ضرر للإطارات على الطريق.
- يمكن أن تمتد ميزة خدمة المساعدة على الطريق لتشمل نقل السيارة في حالة الأعطال أو الحوادث لعدد كيلومترات أكثر من 250 كيلومترًا، وذلك حسب برنامج الوثيقة التي تقدمها شركة التأمين.
-  يمكن التواصل مع شركة التأمين التي تتبع لها الوثيقة  للتأكد من أي معلومات أو إجراءات إضافية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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