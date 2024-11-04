مزايا خدمة مساعدة الطريق للسيارات المغطاة تأمينيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - خدمة مساعدة الطريق هي خدمة إضافية تقدمها شركات التأمين العاملة في مصر وتكون ملحقا لوثيقة تأمين السيارة حسب شركة التأمين.

وجاءت مزايا وتغطية خدمات المساعدة على الطريق كالتالي:

- خدمة نقل السيارة في حالة الأعطال أو الحوادث حتى 250 كيلومترًا ويتحمل العميل الكيلومترات الإضافية.

- إعادة السيارة للطريق المعتاد.

- توصيل الوقود اللازم في حال نفاد الوقود على الطريق.

-الشحن الإضافي للبطارية إذا فرغت البطارية على الطريق.

- المساعدة في تبديل الإطارات في حالة حدوث ضرر للإطارات على الطريق.

- يمكن أن تمتد ميزة خدمة المساعدة على الطريق لتشمل نقل السيارة في حالة الأعطال أو الحوادث لعدد كيلومترات أكثر من 250 كيلومترًا، وذلك حسب برنامج الوثيقة التي تقدمها شركة التأمين.

- يمكن التواصل مع شركة التأمين التي تتبع لها الوثيقة للتأكد من أي معلومات أو إجراءات إضافية.

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