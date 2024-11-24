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حارس ريال مدريد السابق يقترب من الوحدة السعودي - أخبار كلمتك

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حارس ريال مدريد السابق يقترب من الوحدة السعودي - أخبار كلمتك

حارس ريال مدريد السابق يقترب من الوحدة السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:05 مساءً - كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، عن اقتراب إدارة نادي الوحدة السعودي من إنهاء إجراءات التعاقد مع الحارس الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس، حارس مرمى ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق.

الوحدة السعودي يقترب من ضم كيلور نافاس

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة الوحدة ترغب في التوقيع مع الحارس الكوستاريكي، ليحل بديلًا لحارس المرمى إجناسيو الذي تم فك الارتباط معه بسبب استمرار إصابته.

وكان إجناسيو قد غاب عن الملاعب منذ شهرين بعد تعرضه لإصابة بقطع في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى خلال مشاركته في إحدى الحصص التدريبية، التي أجرى على إثرها عملية جراحية.

ويواجه الوحدة موسما سيئا، إذ قدم أداء متواضعا منذ بداية الموسم، ويحتل المركز الـ15 برصيد 9 نقاط، بعد مرور 11 جولة.

 

نافاس على رادار النصر السعودي 

يذكر أن النصر كان قد أبدى سابقا رغبته في التعاقد مع نافاس الذي أصبح لاعبًا حرًا منذ مغادرته باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2023، كما استهدف مسؤولو الاتحاد في وقت سابق أيضا التعاقد مع الحارس الكوستاريكي، قبل أن توقع إدارة العميد مع الصربي بريدراج رايكوفيتش.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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