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إنتر ميلان يكتسح هيلاس فيرونا بخماسية ويخطف صدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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إنتر ميلان يكتسح هيلاس فيرونا بخماسية ويخطف صدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يكتسح هيلاس فيرونا بخماسية ويخطف صدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:21 مساءً - الدوري الإيطالي، اكتسح فريق إنتر ميلان الإيطالى مضيفه هيلاس فيرونا بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي فى الجولة الثالثة عشر من الكالتشيو بالموسم الحالي 2024-2025.

 

مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا

أحرز خماسية إنتر ميلان خواكين كوريا في الدقيقة 17

وماركوس تورام هدفين في الدقيقتين 22 و24 وستيفان دي فري في الدقيقة 31 وبان اوريل بيسيك في الدقيقة 41.

ترتيب انتر ميلان بالدوري الإيطالي

وقفز فريق إنتر ميلان إلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة جمعهم من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 31 هدفًا وتلقي 14.

ترتيب هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي 

يأتي فريق هيلاس فيرونا فى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة محققا 4 انتصارات وتلقى 9 هزائم حتى الآن

وتعادل فريقا الإنتر ونابولي إيجابيًا بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالى.

 

تشكيل إنتر ميلان أمام هيلاس فيرونا

واعلن سيمونى إنزاجى، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالى، تشكيل النيراتزوري  أمام مضيفه هيلاس فيرونا

وجاء تشكيل فريق إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: بيسيك، فرانشسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دراميان، نيكولو باريلا، أسلانى، هنريك مخيتريان، أوجستو.

الهجوم: ماركوس تورام، كوريا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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