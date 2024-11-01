الرياضة - 09:09 - الجملي بـ300 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:09 صباحاً - أسعار اللحوم اليوم.. استقرت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، في المنافذ والمحلات التجارية في صباح تعاملات اليوم.

أسعار اللحوم اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار اللحوم اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 400 جنيه.

- بلغ سعر كيلو العرق الفلتو نحو 420 جنيها.

- وصل سعر كيلو اللحم الضأني نحو 520 جنيها.

- بلغ سعر كيلو السجق البلدي نحو 350 جنيها.

- وصل سعر كيلو الكبدة الجملي نحو 400 جنيه.

- سجل سعر كيلو الكبدة الضأني نحو 520 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 لـ 400 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم المفروم البلدي نحو 370 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 لـ 300 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 300 لـ 350 جنيها.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيها.

- بلغ سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

- وصل سعر كيلو سعر الموزة لنحو 295 جنيها

- وصل سعر كيلو عرق الفلتو لنحو 350 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم البوفتيك نحو 325 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 لـ 350 جنيها.

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة

- بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيها.

- وصل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيها.

- بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيها.