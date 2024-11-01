الرياضة - 09:09 - بعد التغيير للتوقيت الشتوي.. أوقات الصلاة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:09 صباحاً - موعد صلاة الجمعة اليوم 1 نوفمبر 2024 حسب التوقيت الجديد.. تصدرت أوقات الصلاة اهتمام عدد كبير من المسلمين مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024 اليوم الجمعة،

وينشر كلمتك، أوقات الصلاة اليوم الجمعة، بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي، شاملة صلاة الجمعة وصلوات العصر والمغرب والعشاء.

أوقات الصلاة بعد تغيير الساعة

يُعنى المصلون بتغيير التوقيت، إذ تتغير معه مواعيد الصلاة اليومية، حيث تقترب أوقات صلاة الفجر والمغرب من وقتي الشروق والغروب بشكل أكبر، ويُعتبر اليوم الجمعة الأول من نوفمبر موعدًا مهمًا للمصلين كونه يصادف أول صلاة جمعة في التوقيت الشتوي.

أوقات الصلاة في القاهرة بعد تغيير الساعة

- وقت صلاة الظهر 11:38 صباحا.

- وقت صلاة العصر 45: 2 مساء.

- وقت صلاة المغرب 5:08 مساء.

- وقت صلاة العشاء 6:27 مساء.

أوقات الصلاة في الإسكندرية بعد تغيير الساعة

- وقت صلاة الظهر 11:44 صباحا.

- وقت صلاة العصر 2:49 مساء.

- وقت صلاة المغرب 5:12 مساء.

- وقت صلاة العشاء 6:31 مساء.

أوقات الصلاة في الإسماعيلية بعد تغيير الساعة

- وقت صلاة الظهر 11:35 صباحا.

- وقت صلاة العصر 2:40 مساء.

- وقت صلاة المغرب 5:03 مساء.

- وقت صلاة العشاء 6:22 مساء.

أوقات الصلاة بشرم الشيخ بعد تغيير الساعة

- وقت صلاة الظهر 11:26 صباحا.

- وقت صلاة العصر 2:35 مساء.

- وقت صلاة المغرب 4:59 مساء.

- وقت صلاة العشاء 6:16 مساء.

أوقات الصلاة في أسوان بعد تغيير الساعة

- وقت صلاة الظهر 11:32 صباحا.

- وقت صلاة العصر 2:45 مساء.

- وقت صلاة المغرب 5:9 مساء.

- وقت صلاة العشاء 6:24 مساء.

تغيير الساعة في مصر

وتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اليوم الجمعة، بتأخير الساعة بمقدار ستين دقيقة، للاستفادة من الضوء الطبيعي للشمس في النهار، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستخدمة من خلال تبكير ساعات العمل في الصباح، وبالتالي توفير الأموال والاستفادة بها.

ويتم تعديل الساعة في مصر، وفقًا لما تم تحديده وفق القانون، مرتين كل عام، الأولى مع بدء التوقيت الصيفي، والأخرى مع بدء التوقيت الشتوي.