الرياضة - 06:22 - مستشار ترامب السابق: أمريكا ليست ملزمة بقرارات الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - كشف جورج بابادوبولوس، المستشار السابق للرئيس ترامب، عن مصير نتنياهو المتوقع عند زيارته لدول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة موقعة وليست طرف في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف المستشار السابق للرئيس ترامب، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بسبب ذلك ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي التزامات واجبة على الحكومة الأمريكية بموجب ذلك، موضحا أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أطراف في الجنائية الدولية.

وتابع مستشار ترامب السابق: «وعلى سبيل المثال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحتى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذين اتهموا من قبل الجنائية الدولية، إذا أتو للولايات المتحدة مثلا لن يتم القبض عليهم».

وأشار إلى أنه مع ذلك فإن دولة المجر على سبيل المثال ورئيس وزرائها، صرح اليوم، أنه لن يتم القبض على نتنياهو إذا ما زار بلدهم، كما أنهم يرغبون في دعوته لزيارة أوروبا، لافتا إلى أن ألمانيا أعلنت نفس الموقف بعدم القبض على نتنياهو.

وأوضح أن «النقطة الأساسية في كلامي هي أن مصداقية الجنائية الدولية ليست هي الوضع الفعلي الذي يمنح السلطة للقبض على بعض القادة مثل نتنياهو وبوتين، وأعتقد أن هذا القرار الصادر في هذه اللحظة الحاسمة الحرجة إنما للضغط ووصول المفاوضات لمرحلة جيدة».

وتابع: «دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، قال إنه يرغب في إحلال السلام بالشرق الأوسط ولا يمكن أن نراها بشكل مختلف إلا عن طريق الوصول للتفاوض بين لبنان وإسرائيل».