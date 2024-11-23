الرياضة - 06:22 - تطورات جديدة في أزمة وفاة محمد رحيم.. النيابة تستدعي زوجته وسائقه وحارس العقار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - في تطور جديد لواقعة وفاة الملحن محمد رحيم، والذي عثر عليه متوفيًا داخل شقته بمنطقة الهرم، قررت النيابة العامة استدعاء زوجته «أنوسه كوتة»، مدربة الأسود، وكذلك استدعاء سائقه الخاص، وحارس العقار الذي كان يقطن فيه، وذلك لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

وتستمع النيابة، لأقوال أنوسه كوتة زوجة الملحن محمد رحيم، حول تاريخه المرضي والحالة الصحية له في الأيام الأخيرة.

كما تستجوب النيابة، السائق وحارس العقار، حول الحالة التي وجدا عليه جثمان محمد رحيم، حيث هما من عثرا على جثته بعد أن أجريا عدة اتصالات هاتفية به، وحين وجداه لا يجب على الهاتف اضطرا لكسر باب الشقة وعثرا عليه متوفيا.

القصة الكاملة لوفاة الملحن محمد رحيم

وحسم مصدر أمني الجدل حول وفاة الملحن محمد رحيم ، داخل شقته بمنطقة الهرم، حيث أكد على عدم وجود شبهة جنائية في وفاته وأن الوفاة طبيعية.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن الإصابات التي أفاد مفتش الصحة بوجودها في جسد الملحن محمد رحيم، وأثارت اشتباه شقيقه في الوفاة حدثت نتيجة معاناته من أزمة صحية وتردده على المستشفى خلال الأشهر الأخيرة وايداعه غرفة الرعاية المركزة ولم تحدث نتيجة اعتداء عليه.

واكد المصدر الأمني على سلامة جميع منافذ شقة الملحن محمد رحيم، حيث لم تتعرض لآثار عنف أو كسر بالباب والنوافذ وأيضا عدم رصد كاميرات المراقبة لأية تحركات مريبة حول الشقة قبل وفاته.

بلاغ بوجود شبهة جنائية في وفاة الملحن محمد رحيم

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا بإبلاغ شقيق الملحن محمد رحيم، قسم الهرم باشتباهه في وجود شبهة جنائية بوفاة شقيقه، وحضر شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وذلك بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.