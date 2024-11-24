انطلاق اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر في المعاهد الأزهرية.. و7 تعليمات من القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:09 مساءً - بدأ قطاع المعاهد الأزهرية في إجراء اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر في كافة المناطق الأزهرية، وذلك وفق ضوابط محددة جاءت كالتالي:

تعليمات المعاهد الأزهرية بشأن اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر

تجرى الاختبارات فيما تم تدريسه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٤ دون تعطيل اليوم الدراسي.

توضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم المادة ومراجعة مشرف المادة بالمعهد واعتماد كل من شيخ المعهد وموجهه المادة بالإدارة التابع لها قبل توزيعها على الطلاب.



يراعى أن تكون الأسئلة متنوعة (صل - أكمل - تغير - ضع علامة صح ام خطأ)، وأن يكون الاختبار في ورقة واحدة.



يراقب على طلاب الصف السادس معلمين الصفوف الأخرى ويمنع من يقوم بتدريس الصف السادس.



ما يخص المواد التي لا تضاف للمجموع يتبع ما كان معمول به في العام الماضي.



مادة المستوى الرفيع مادة نجاح ورسوب مقررة على المعاهد الخاصة والنمو ذجية، ولا تضاف للمجموع وفيه استعادة السرية الفصل الدراسي فقط.

فيما يخص توزيع الدرجات يتبع التعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية لجميع الصفوف.

التقديم للعمل في المعاهد الأزهرية بالحصة

وفي سياق متصل، بدأت المناطق الأزهرية أمس السبت استقبال طلبات التعيين بالـ"حصة" في المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية طبقًا للشروط التي أعلنها الأزهر في وقت سابق.

ويقدم موقع “كلمتك” للراغبين في التقديم كافة المعلومات للقبول للعمل في المعاهد الأزهرية .

الأوراق المطلوبة للتعين في المعاهد الأزهرية بالحصة

أصل المؤهل الدراسي و4 صور منه.

الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلًا.



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