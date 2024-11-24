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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - كشفت أسرة الملحن الراحل محمد رحيم، عن موعد ومكان تلقي العزاء فيه، وذلك بعد تشييع جثمانه، منذ قليل، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

موعد ومكان عزاء محمد رحيم

ومن المقرر أن يقام عزاء محمد رحيم، يوم الثلاثاء المقبل، عقب صلاة المغرب، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

جثمان محمد رحيم

جنازة محمد رحيم

وشيعت منذ قليل، جنازة محمد رحيم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الفن، على حضور صلاة الجنازة، أبرزهم مصطفى كامل، تامر حسني، ومحسن جابر، ومحمد حماقي، والمخرج ياسر سامى، والموزع أحمد عادل، والشاعر هاني الصغير، وحلمي عبد الباقي، وجنات، ولقاء سويدان، والمخرج ماندو العدل، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعى، والموزع توما، والفنان أحمد زاهر.

جنازة محمد رحيم

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.

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القصة الكاملة لأزمة وفاة محمد رحيم

موعد ومكان جنازة محمد رحيم بعد تسلم جثمانه من النيابة العامة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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