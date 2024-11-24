مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - كشفت أسرة الملحن الراحل محمد رحيم، عن موعد ومكان تلقي العزاء فيه، وذلك بعد تشييع جثمانه، منذ قليل، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

موعد ومكان عزاء محمد رحيم

ومن المقرر أن يقام عزاء محمد رحيم، يوم الثلاثاء المقبل، عقب صلاة المغرب، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

جنازة محمد رحيم

وشيعت منذ قليل، جنازة محمد رحيم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الفن، على حضور صلاة الجنازة، أبرزهم مصطفى كامل، تامر حسني، ومحسن جابر، ومحمد حماقي، والمخرج ياسر سامى، والموزع أحمد عادل، والشاعر هاني الصغير، وحلمي عبد الباقي، وجنات، ولقاء سويدان، والمخرج ماندو العدل، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعى، والموزع توما، والفنان أحمد زاهر.

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.