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الرياضة - 02:02 - سعر سبيكة الذهب btc الآن في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 43.700 جنيه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:02 - سعر سبيكة الذهب btc الآن في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 43.700 جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - سعر سبيكة الذهب btc الآن في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 43.700 جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، تزامنا مع ارتفاع سعر الذهب في مصر وفقاً لآخر تحديث.

أسعار سبائك الذهب

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر سبيكة الذهب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم الأحد بقيمة 4.370 جنيه، بما يعادل نحو 88.02 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم الأحد بقيمة 10.925 جنيه، بما يعادل نحو 220.04 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم الأحد بقيمة 21.850 جنيه، بما يعادل نحو 440.08 دولار.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم الأحد بقيمة 43.700 جنيه، بما يعادل نحو 880.16 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم الأحد بقيمة 87.400 جنيه، بما يعادل نحو 1760.32 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام اليوم الأحد بقيمة 135.907 جنيه، بما يعادل نحو 2737.29 دولار.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما اليوم الأحد بقيمة 218.500 جنيه، بما يعادل نحو 4400.79 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام اليوم الأحد بقيمة 437.000 جنيه، بما يعادل نحو 8801.58 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم الأحد بقيمة 2.185.000 جنيه، بما يعادل نحو 44007.90 دولار.

سبيكة الذهب

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سبيكة الذهب

سعر الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3780 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4320 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3240 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30240 جنيها.

- سعر الذهب عالمياً اليوم، سجل 2716 دولارا للأوقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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