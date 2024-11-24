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بالرابط.. آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

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بالرابط.. آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

بالرابط.. آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 لأداء امتحانات العام الحالي، ورابط وخطوات تسجيل الاستمارة.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل.

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 لأداء امتحانات العام الحالي، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارة من خلال زيارة رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

- يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- يختار الطالب الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

- يختار الطالب منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- يسجل الطالب الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- يضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

- يقوم الطالب بكتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- يقوم الطالب بمراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

- يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

- الضغط على تسجيل، وطباعة استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية.

طريقة الحصول على الحساب الإلكتروني الموحد للطالب

- وفي حالة إن لم يكن الطالب لديه بريد إلكتروني.

- يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- يختار الطالب الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

- يختار الطالب منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- يقوم الطالب بالضغط على إنشاء حساب البريد الإلكتروني.

- اختيار حساب الطالب.

- أدخل الرقم القومي.

- أدخل كود الطالب.

- الضغط على أنا لست روبوت.

- الضغط على التحقق من البيانات.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- تحصل على البريد الإلكتروني.

أوراق تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

- إحضار 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك، ويتم تسليمها للمدرسة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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