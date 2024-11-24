الرياضة - 07:40 - القاهرة الإخبارية: 4 ملايين شخص دخلوا للغرف المحصنة في إسرائيل منذ الصباح - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:40 - القاهرة الإخبارية: 4 ملايين شخص دخلوا للغرف المحصنة في إسرائيل منذ الصباح - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة - أخبار كلمتك

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع إيبسويتش تاون 1-1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع إيبسويتش تاون 1-1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:24 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:24 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يستقبل وزيرة خارجية بوليڤيا بالمقر البابوي - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يستقبل وزيرة خارجية بوليڤيا بالمقر البابوي - أخبار كلمتك

بهدف في الدقيقة 90، الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب بتروجيت - أخبار كلمتك

بهدف في الدقيقة 90، الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب بتروجيت - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع "حياة كريمة" ويؤكد: إنهاء المشروعات في أسرع وقت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الوزراء يتابع "حياة كريمة" ويؤكد: إنهاء المشروعات في أسرع وقت - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع "حياة كريمة" ويؤكد: إنهاء المشروعات في أسرع وقت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة.  

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية المشروعات التنموية والخدمية التي تُنفذها الهيئة في مختلف القطاعات بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الدورية لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت.  

 

"حياة كريمة" تتصدر الأولويات  

استعرض اللواء أحمد العزازي موقف المشروعات التي تُنفذها الهيئة الهندسية، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 وأوضح الاستعدادات الجارية لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات بالمناطق الريفية، وتقديم حياة كريمة للملايين من المواطنين.  

إنجازات في مشروعات الطرق والمرافق

كما تناول الاجتماع أيضًا موقف العديد من المشروعات التنموية الأخرى التي تُنفذها الهيئة، بما في ذلك تطوير شبكات الطرق والمرافق، حيث أشار رئيس الهيئة الهندسية إلى معدلات الإنجاز المرتفعة في بعض المشروعات، وما قارب على الانتهاء منها والمقرر دخوله الخدمة قريبًا.  

 

تذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية مواجهة أي تحديات قد تعيق تنفيذ المشروعات، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز، خاصة في المشروعات الخدمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.  

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تلقي تظلمات الراسبين في نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لوظائف باحث بيئي، اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق