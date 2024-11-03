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رئيس الوزراء: صندوق النقد يدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: صندوق النقد يدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: صندوق النقد يدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي دائمًا ما كانت «مثمرة».

مؤتمر رئيس مجلس الوزراء مع مدير صندوق النقد الدولي 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، بحضور المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وأضاف أن “هناك توجهًا من الصندوق لدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي"، متوقعًا المزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة في الفترة المقبلة”

وشدد مدبولي: “رسالة المديرة واضحة أننا نتعامل مع عالم يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين وسرعة في وتيرة التغيير، وعلى كل الحكومات التعامل مع التحديات غير المسبوقة، وتكون أسرع من التغيرات التي تحدث لتحقيق النجاح والنمو الاقتصادي المأمول”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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