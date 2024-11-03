مديرة صندوق النقد: نتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري لـ4.2% ووصول التضخم لـ 17% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:36 مساءً - قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: إن مصر انتقلت إلى نظام مرن لسعر الصرف، مُثنية على جهود محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، في هذا الصدد.

مؤتمر مدير صندوق النقد الدولي مع رئيس الوزراء

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وأضافت أن «مصر زادت من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو فرص العمل، كما عززت من الحماية الاجتماعية عن طريق الانتهاء التدريجي من الدعم الحكومي».

وذكرت أن “تلك التحركات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشراته، وتعزز من الفرص المستقبلية، كما أن العديد منها أظهر نتائج على الأرض”

وتوقعت ارتفاع النمو للعام المالي 2025 إلى 4.2%، وبلوغ التضخم نسبة 17% بنهاية العام المالي الجاري، مشددة على أن “الأمر مهم للجميع خاصة للفقراء والطبقة المتوسطة في مصر”.

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