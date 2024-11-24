أخبار الطقس.. منخفض جوي يضرب البلاد والأمطار مستمرة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:41 صباحاً - أخبار الطقس.. يشهد الطقس حالة من الاضطراب التقلبات الجوية، وذلك بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض أوروبي قادم من البحر المتوسط، يؤدي لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أخبار الطقس

وكشفت الأرصاد عن أخبار الطقس اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، موضحة أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا على الأنحاء كافة، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة، بنسبة تترواح من 3 إلى 4 درجات على أغلب الأنحاء، مع مصاحبتها نشاط للرياح بنسب تترواح من 40 إلى 50 كم في الساعة.

حالة البحرين

أكدت الأرصاد من حدوث اضطراب في الملاحة البحرية، على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 60 إلى 85 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل لـ5 أمتار.

لافتة إلى حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، كما تصل سرعة الرياح إلى 70 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار.

شبورة مائية

وأشارت الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية تنشط صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية سقوط أمطار خفيفة ليلًا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

- القاهرة: العظمى 27، الصغرى 17.

- العاصمة الإدارية: العظمى 27، الصغرى 15.

- 6 أكتوبر: العظمى 26، الصغرى 15.

- بنها: العظمى 26، الصغرى 16.

- دمنهور: العظمى 25، الصغرى 15.

- وادي النطرون: العظمى 27، الصغرى 15.

- كفر الشيخ: العظمى 26، الصغرى 15.

- المنصورة: العظمى 25، الصغرى 15.

- شبين الكوم: العظمى 26، الصغرى 16.

- طنطا: العظمى 26، الصغرى 15.

- دمياط: العظمى 25، الصغرى 16.

- بورسعيد: العظمى 25، الصغرى 16.

- الإسماعيلية: العظمى 28، الصغرى 15.

- السويس: العظمى 26، الصغرى 14.

- العريش: العظمى 26، الصغرى 14.

- رفح: العظمى 25، الصغرى 13.

- رأس سدر: العظمى 27، الصغرى 14.

- نخل: العظمى 24، الصغرى 07.

- كاترين: العظمى 21، الصغرى 06.

- الطور: العظمى 27، الصغرى 18.

- طابا: العظمى 25، الصغرى 16.

- شرم الشيخ: العظمى 28، الصغرى 20.

- الإسكندرية: العظمى 27، الصغرى 15.

- العلمين الجديدة: العظمى 26، الصغرى 15.

- مطروح: العظمى 25، الصغرى 16.

- السلوم: العظمى 25، الصغرى 13.

- سيوة: العظمى 27، الصغرى 12.

- الغردقة: العظمى 29، الصغرى 19.

- مرسى علم: العظمى 29، الصغرى 19.

- شلاتين: العظمى 31، الصغرى 18.

- حلايب: العظمى 27، الصغرى 19.

- أبو رماد: العظمى 28، الصغرى 18.

- رأس حدربة: العظمى 27، الصغرى 19.

- الفيوم: العظمى 28، الصغرى 14.

- بني سويف: العظمى 28، الصغرى 13.

- المنيا: العظمى 28، الصغرى 13.

- أسيوط: العظمى 28، الصغرى 14.

- سوهاج: العظمى 29، الصغرى 14.

- قنا: العظمى 30، الصغرى 15.

- الأقصر: العظمى 30، الصغرى 15.

- أسوان: العظمى 30، الصغرى 15.

- الوادي الجديد: العظمى 29، الصغرى 12.

- أبو سمبل: العظمى 29، الصغرى 16.