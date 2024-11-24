مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية ينفي تقارير مضللة بشأن العلاقة مع الحكومة - أخبار كلمتك

نفى مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، التقارير الصحفية المضللة التي تحدثت عن تأزم العلاقة بين مجلس القيادة الرئاسي، وحكومة الكفاءات السياسية.

واشار المصدر على وجه الخصوص الى مزاعم الطلب من رئيس الحكومة مخصصات مالية من موازنة الدولة لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

واكد المصدر عدم وجود اي مخصصات مالية للمؤسسة الرئاسية من موازنة الدولة، وعدم توجيه اي طلب بهذا الشأن الى رئاسة الحكومة منذ اغسطس العام الماضي.

واهاب المصدر بوسائل الاعلام خصوصا في ظل هذه الظروف الاقتصادية، والانسانية الراهنة، تحري الدقة، والتزام قيم الصحافة الاخلاقية بما فيها المصلحة العامة، وعدم شخصنة القضايا الوطنية، ووظائف مؤسسات الدولة المشمولة بالمرجعيات والقوانين، واللوائح النافذة.