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مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية ينفي تقارير مضللة بشأن العلاقة مع الحكومة - أخبار كلمتك

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مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية ينفي تقارير مضللة بشأن العلاقة مع الحكومة - أخبار كلمتك

مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية ينفي تقارير مضللة بشأن العلاقة مع الحكومة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:03 صباحاً - كلمتك/خاص:

نفى مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، التقارير الصحفية المضللة التي تحدثت عن تأزم العلاقة بين مجلس القيادة الرئاسي، وحكومة الكفاءات السياسية.

واشار المصدر على وجه الخصوص الى مزاعم الطلب من رئيس الحكومة مخصصات مالية من موازنة الدولة لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

واكد المصدر عدم وجود اي مخصصات مالية للمؤسسة الرئاسية من موازنة الدولة، وعدم توجيه اي طلب بهذا الشأن الى رئاسة الحكومة منذ اغسطس العام الماضي.

واهاب المصدر بوسائل الاعلام خصوصا في ظل هذه الظروف الاقتصادية، والانسانية الراهنة، تحري الدقة، والتزام قيم الصحافة الاخلاقية بما فيها المصلحة العامة، وعدم شخصنة القضايا الوطنية، ووظائف مؤسسات الدولة المشمولة بالمرجعيات والقوانين، واللوائح النافذة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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