تصريح مفاجئ للحوثيين بشان اخر مستجدات السلام في اليمن - أخبار كلمتك

قال القيادي في جماعة الحوثي حسين العزي ان جماعته والحكومة السعودية قطعا شوطا مهما على طريق ما اسماه بالسلام و ان هناك تصميما على انجاز عملية السلام.

واضاف :" قطعت صنعاء والرياض شوطاً مهماً على طريق السلام وتظهران تصميماً تضامنياً مشتركاً على إنجاز هذه الغاية النبيلة لذلك لن تسمحا لأي طرف فرعي داخل التحالف بمواصلة عرقلة هذا المسارواعتقد من المهم أيضا أن تتخلى امريكا عن موقفها المعيق للسلام .