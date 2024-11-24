توقف سائقو الشاحنات في هذا المكان - أخبار كلمتك

توقف سائقو الشاحنات في هذا المكان - أخبار كلمتك

السعودية توقف استيراد الاسماك من اليمن خوفا من هذا المرض - أخبار كلمتك

السعودية توقف استيراد الاسماك من اليمن خوفا من هذا المرض - أخبار كلمتك

«ارتدوا الملابس الشتوية».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

«ارتدوا الملابس الشتوية».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لبحث سبل التعاون الديني - أخبار كلمتك

مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لبحث سبل التعاون الديني - أخبار كلمتك

إيقاف عدد من القطارات غدًا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

إيقاف عدد من القطارات غدًا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

5 وزراء يفتتحون مؤتمر محركات التنمية الصناعية في عالم الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

5 وزراء يفتتحون مؤتمر محركات التنمية الصناعية في عالم الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الضرائب: إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي - أخبار كلمتك

الضرائب: إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تتواصل مع أسرة محمد رحيم بعد وفاته - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تتواصل مع أسرة محمد رحيم بعد وفاته - أخبار كلمتك

سيناريو واحد لتأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

سيناريو واحد لتأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تصريح مفاجئ للحوثيين بشان اخر مستجدات السلام في اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تصريح مفاجئ للحوثيين بشان اخر مستجدات السلام في اليمن - أخبار كلمتك

تصريح مفاجئ للحوثيين بشان اخر مستجدات السلام في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:14 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال القيادي في جماعة الحوثي حسين العزي ان جماعته والحكومة السعودية قطعا شوطا مهما على طريق ما اسماه بالسلام و ان هناك تصميما على انجاز عملية السلام.
واضاف :" قطعت صنعاء والرياض شوطاً مهماً على طريق السلام وتظهران تصميماً تضامنياً مشتركاً على إنجاز هذه الغاية النبيلة لذلك لن تسمحا لأي طرف فرعي داخل التحالف بمواصلة عرقلة هذا المسارواعتقد من المهم أيضا أن تتخلى امريكا عن موقفها المعيق للسلام .

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق