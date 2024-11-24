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اعرف حالة الطقس «weather today».. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر - أخبار كلمتك

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اعرف حالة الطقس «weather today».. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر - أخبار كلمتك

اعرف حالة الطقس «weather today».. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:08 مساءً - حالة الطقس weather today.. .. يشهد طقس اليوم الأحد «weather today» 24 نوفمبر 2024، أجواء باردة في الصباح الباكر وليلًا، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما مائل للحرارة على جنوب الصعيد في فترة النهار.

حالة الطقس weather today

كما يشهد طقس اليوم «weather today» انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات، وهناك نشاط رياح يزيد من الإحساس بالبرودة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

والطقس «weather today» توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية ووسط سيناء، وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

درجة الحرارة اليوم الأحد في مصر

الصغرى والعظمى

- درجة الحرارة اليوم في القاهرة 15 22.

- درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 14 19.

- درجة الحرارة اليوم في العلمين 14 20.

- درجة الحرارة اليوم في العاصمة الإدارية 14 23.

- درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 14 23.

- درجة الحرارة اليوم في الإسماعلية 15 21.

- درجة الحرارة اليوم في السويس 14 22.

- درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 15 21.

- درجة الحرارة اليوم في بنها 15 22.

- درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 14 20.

- درجة الحرارة اليوم في المنصورة 15 21.

- درجة الحرارة اليوم في طنطا 15 21.

- درجة الحرارة اليوم في طابا 16 23.

- درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 19 26.

- درجة الحرارة اليوم في مطروح 15 20.

- درجة الحرارة اليوم في شلاتين 18 29.

- درجة الحرارة اليوم في حلايب 19 26.

- درجة الحرارة اليوم في سانت كاترين 06 19.

- درجة الحرارة اليوم في المنيا 12 23.

- درجة الحرارة اليوم في أسيوط 13 25.

- درجة الحرارة اليوم في سوهاج 14 28.

- درجة الحرارة اليوم في الأقصر 14 30.

- درجة الحرارة اليوم في أسوان 15 28.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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