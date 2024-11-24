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مساعد وزيرة التضامن يستعرض الاستراتيجية الإعلامية للوزارة - أخبار كلمتك

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مساعد وزيرة التضامن يستعرض الاستراتيجية الإعلامية للوزارة - أخبار كلمتك

مساعد وزيرة التضامن يستعرض الاستراتيجية الإعلامية للوزارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:53 مساءً - استعرض الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الاستراتيجية الإعلامية للوزارة وقطاعاتها المختلفة.

جاء ذلك خلال  فعاليات اليوم الثاني للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي ومديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

ووجه مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي ومديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، مشيدًا بكفاءة العاملين بالوزارة والجهود التي يقومون بها.

 

استراتيجية الاتصال الاستراتيجي بوزارة التضامن 

 

وأوضح الدكتور محمد العقبي استراتيجية الاتصال الإستراتيجى واستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى فى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية أهمها رسم صورة إيجابية عن الوزارة وزيادة وعى المواطنين بدورها وتعزيز ثقة المواطن فى قدرات الوزارة وإمكانياتها وزيادة التواصل بين مسؤولي الوزارة والفئات المستهدفة وبناء شراكات مع المؤسسات الإعلامية وإعادة صياغة الرسائل الإعلامية بما يتفق مع أولويات المرحلة الحالية والقادمة.

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة عملت على تطوير منصاتها وبناء هوية بصرية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة وتطوير صياغة المحتوى وإنتاج مواد إعلامية وزيادة معدلات التفاعل وتصميم حملات توعوية.

 

طرق تفعيل الاتصال الداخلي بين الوزارة والجهات التابعة لها

 

كما تطرق إلى تفعيل الاتصال الداخلي بين الوزارة والجهات التابعة لها، وكذلك الإدارات الداخلية فيما بينها وتفعيل ورفع كفاءة مسؤولي الإعلام داخل المديريات.

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وأشار الدكتور محمد العقبي إلى أن الوزارة أطلقت أول منظومة إعلامية حكومية تدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي ولديها القدرة على إنتاج محتوى مكتوب ومسموع ومرئي، كما لديها القدرة على إدارة حسابات الوزارة على منصات  التواصل الاجتماعي بكفاءة عالية.

وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن المحتوى الإعلامي للوزارة تطور خلال الفترة الأخيرة، حيث زادت معدلات النشر لكافة قطاعات الوزارة، كما حققت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي قفزات هائلة خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع مديري المديريات لتغطية كافة فعالياتهم وتنفيذ أنشطة ومشروعات الوزارة في محافظاتهم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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