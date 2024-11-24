تعرف على ساعات انقطاع التيار الكهربائي بحضرموت (صدمة) - أخبار كلمتك



كشفت مصادر عن عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي بمحافظة حضرموت

وأكدت المصادر ان ساعات انقطاع التيار الكهربائي في ساحل ‎حضرموت تصل إلى أكثر من 18 ساعة يومياً، وسط نفاد الوقود

موضحاً ان ذلك الانقطاع للتيار زاد من معاناة المواطنين مطالبين بحل أزمة الكهرباء وتحسين الخدمات العامة