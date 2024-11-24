يتم اخذ ٧٠ ريال من كل لتر بنزين لصالحه.. الكشف عن افسد مرفق ايرادي في عدن ودعوات للتدخل الحكومي العاجل - أخبار كلمتك

كشف ناشطون عن فساد ضخم مستشري داخل اهم مرفق ايرادي في عدن.

وقال ناشطون:مشاريع صندوق صيانة الطرق فيها فساد ضخم وغير مسبوق يقدر بالمليارات يتقاسمه الفاسدين داخل الصندوق .

واضافوا:مشاريع بالأمر المباشر وبلا اي مناقصات وبدون اي رقابة من اي جهة وبمئات ألالاف من الدولارات وبأموال يتم فرضها على كل بضاعة تمر بالموانئ وتذهب لصالح صندوق صيانة الطرق حيث ان هذه المشاريع لاتصمد أمام رشة مطر واحدة ويسقط التلميع الكاذب وبالضربة القاضية.

واكدوا بانه يجب مراجعة نشاط صندوق صيانة الطرق والذي يرأسه معين الماس ومراجعة حجم ايراداته واخضاع كافة مشاريعه لرقابة حكومية صارمة وطرح المشاريع المنفذة لمناقصات حكومية تنافسية وتحت اشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

واختتموا:ندعو الحكومة لاغلاق هذه الماسورة التي تغذي كروش الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى كونهم سرقوا اموال الشعب الذي ياكل من القمامة ليقوموا ببناء القصور الفارهة وتعبئة خزائنهم البنكية بالمال العام .

والى جانب الضرائب على البضائع ياخذ صندوق الطرقات ٧٠ ريال من كل لتر بنزين يشتريه المواطن.