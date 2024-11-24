الإسكواش، أمينة عرفي تحطم الأرقام القياسية في بطولة سنغافورة المفتوحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - الإسكواش، حصدت أمينة عرفي لاعبة منتخب مصر للإسكواش، بلقب بطولة سنغافورة المفتوحة، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبات المميزات.

وفازت أمينة عرفي بلقب بطولة سنغافورة المفتوحة بعد الفوز على زميلتها هانيا الحمامي بنتيجة (3-2).

أمينة عرفي تحطم الأرقام القياسية

وسجلت أمينة عرفي رقما قياسيا خلال مشاركتها في البطولة، بعد أن أصبحت أصغر لاعبة تحقق لقب ذهبي في البطولات الكبرى، بـ17 عاما.

محمد أبو الغار يخسر لقب بطولة الصين

خسر اللاعب المصري محمد أبو الغار لقب بطولة الصين المفتوحة للإسكواش، بعد الهزيمة أمام الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة (1-3)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما الأحد 3 نوفمبر.

كما خسرت فريدة محمد لاعبة منتخب مصر للإسكواش، لقب بطولة الصين المفتوحة بعد الخسارة أمام لاعبة ماليزيا راشيل أرنولد بنتيجة (3-0)، في المباراة النهائية.

سيطرة مصرية على ألقاب بطولة أمريكا المفتوحة

وكانت مصر قد سيطرت على ألقاب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المميزين.

وحصد علي فرج لاعب منتخبنا الوطني لقب منافسات الرجال، بعد الفوز في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة (3-0).

وفي منافسات السيدات حصدت نوران جوهر لقب البطولة بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية.

وتأهل علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز على زميله مازن هشام بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

وتأهلت نور الشربيني إلى المباراة النهائية بعد الفوز على لاعبة أمريكا أوليفيا ويفر بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

ووصلت نوران جوهر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميلتها هانيا الحمامي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

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