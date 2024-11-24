وسائل الاعلام الايطالية تصف قمة ميلان ويوفنتوس بالمملة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - الدوري الايطالي، سلطت وسائل الإعلام الإيطالية الضوء على إحصائيات مباراة ميلان وضيفه يوفنتوس، التي لعبت أمس السبت بملعب سان سيرو، وانتهت بالتعادل 0-0، لحساب الأسبوع 13 من الكالتشيو.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن وسائل الإعلام الإيطالية انتقدت مباراة ميلان ويوفنتوس، ووصفت لقاءهما في سان سيرو بأنه "قبيح" و"مروع".



تعادل لم يظهر فيه الفريقين إلا بأداء سلبي وسيئ للغاية، لدرجة أن مشجعي ميلان أطلقوا صافرات الاستهجان على هذا الأداء.

وأبرزت رابطة الدوري الإيطالي، بعض الإحصائيات التي توضح كيف كانت قمة الكالتشيو مملة من الجانبين.

إحصائيات مباراة ميلان ويوفنتوس



ولفتت إلى أن المباراة شهدت 3 تسديدات فقط على المرمى، حيث سدد يوفنتوس تسديدتين من خارج المنطقة، وكانت لميلان تسديدة واحدة فقط طوال المباراة.

وأضافت "أكمل ميلان 68 تمريرة فقط في الثلث الأخير، بفارق تمريرة واحدة أكثر من يوفنتوس، بينما نفذ اليوفي 286 تمريرة خلفية مقابل 182 لميلان، أما التمريرات الأمامية 160 فقط لميلان و175 لليوفي".

وتابعت "لم تكن فجوة الاستحواذ على الكرة كبيرة، حيث استحوذ الضيوف بنسبة 56% مقابل 44 فقط لميلان، لكنها كانت عقيمة على كلا الجانبين كما تظهر إحصائيات التمريرات الخلفية".

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