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الرياضة - 05:16 - تراجع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:16 - تراجع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:16 - تراجع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:16 مساءً - تراجع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في محال الصاغة، بقيمة 10 جنيهات، مقارنة بـ سعر الذهب في منتصف تداولات اليوم، والتي شهدت استقرارًا ملحوظًا، ووصل سعر الذهب عيار 21 في الأسواق نحو 3725 جنيهًا للبيع، و3700 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب بختام التعاملات

وتوفر كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في محال الصاغة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

وتراجع سعر الذهب عيار 24 بختام التعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في الأسواق ليسجل الآن نحو 4257.25 جنيه للبيع، و4228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وانخفض سعر الذهب عيار 22 خلال تداولات اليوم الخميس في محال الصاغة بمصر ليصل سعره إلى 3902.5 جنيه للبيع، و3876.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

وتأثر سعر الذهب عيار 21 بالانخفاض الذي ضرب المعدن الأصفر ليصل سعره الآن في مصر إلى 3725 جنيهًا للبيع، و3700 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 الأكثر انتشارًا في الصعيد والوجه القبلي فوصل الآن في محال الصاغة إلى 3192.75 جنيه للبيع، و3171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق نحو 2483.25 جنيه للبيع، و2466.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 في الأسواق الآن بعد التراجع الأخير إلى 1596.5 جنيه للبيع، و1585.75جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأما عن سعر الجنيه الذهب فوصل سعره إلى 29800 جنيهًا للبيع، و29600 جنيهًا للشراء، في الأسواق بختام التعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4257.25 جنيه 4228.5 جنيه
عيار 22 3902.5 جنيه 3876.25 جنيه
عيار 21 3725 جنيهًا 3700 جنيهًا
عيار 18 3192.75 جنيه 3171.5 جنيه
عيار 14 2483.25 جنيه 2466.75 جنيه
عيار 12 2128.5 جنيه 2114.25 جنيه
عيار 9 1596.5 جنيه 1585.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29800 جنيهًا 29600 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2669.48 دولار 2669.21 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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