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الرياضة - 03:10 - اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى حسن العبيدي على حكم إعدامه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:10 - اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى حسن العبيدي على حكم إعدامه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:10 - اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى حسن العبيدي على حكم إعدامه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 03:10 صباحاً - تواصل محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من المتهمين الأول والثالث في القضية المتهمين فيها بإنهاء حياة اللواء اليمني حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل في الجيزة، على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام شنقًا والمؤبد.

وقضت الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، في وقت سابق، بإعدام المتهم الأول في قتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل بالجيزة، والمؤبد للمتهم الثاني، والسجن 15 عامًا للمتهمين الثالث والرابع، وبراءة المتهمة الخامسة.

وقال دفاع المتهم الأول في جريمة قتل اللواء اليمني حسن العبيدي، إن النيابة وجهت إلى موكله تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، مرتبطة بجريمة هتك العرض والسرقة بالإكراه.

وأوضح أن المتهمين اتفقوا على سرقة اللواء اليمني حسن العبيدي، معقبًا: المتهمون أحسوا بأن المجني عليه ثري وعنده مقدرة مادية فكان هدفًا لهم أن يسرقوه.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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