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غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس لمباراة ستراسبورج - أخبار كلمتك

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غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس لمباراة ستراسبورج - أخبار كلمتك

غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس لمباراة ستراسبورج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - خرج محمد عبد المنعم من قائمة فريقه نيس في مباراة ستراسبورج في الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.

غياب عبد المنعم عن ستراسبورج

ويعاني عبد المنعم من إصابة عضلية تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وضمت قائمة نيس لمباراة ستراسبورج كل من.

وعلى صعيد متصل، يستضيف نانت الفرنسي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد نظيره لوهافر، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي على أرضية ملعب لابوجوار.

موعد مباراة نانت ضد لوهافر

وتقام مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نانت ضد لوهافر 

ومن المقرر أن تذاع  قناة beIN SPORTS XTRA 1 مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق نانت المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 والخسارة في 5 مواجهات وتسجيل 14 هدفًا وتلقي 17، بينما يتواجد فريق لوهافر في المركز 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في 8 مواجهات وتسجيل 23 هدفًا وتلقي 15 هدفا آخرين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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