بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد بيرو في تصفيات كأس العالم 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:24 صباحاً - الأرجنتين ضد بيرو، أعلن ليونيل سكالونى المدير الفنى لمنتخب الأرجنتين، تشكيل فريقه لمواجهة بيرو فى المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب المونيمونتال، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد بيرو

تشكيل الأرجنتين ضد بيرو

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو - نيكولاس أوتامندى - ليوناردو باليردى - جونزالو مونتيل.

خط الوسط: انزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر - رودريجو دى بأول.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - لوتارو مارتينيز - ليو ميسي.

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: باريديس، لو سيلسو، ميدينا، بالاسيوس، ألمادا، جوليانو سيميوني، أليخاندرو جارناتشو.

موعد مباراة الأرجنتين ضد بيرو

مباراة الأرجنتين ضد بيرو تنطلق فى الثانية فجر الأربعاء، وتنقل على الهواء مباشرة على قنوات SSC HD السعودية.

ويبحث المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ليونيل سكالونى، لاستعادة توازنه بعد سقوط مؤخرا أمام منتخب باراجواى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب "ديفينسوريس ديل شاكو".

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

وواصل منتخب التانجو صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، رغم الخسارة أمام باراجوى.

ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب كولومبيا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب بيرو المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.

ترتيب التصفيات:

الأرجنتين: المركز الأول برصيد 22 نقطة

كولومبيا: المركز الثاني بفارق 3 نقاط

بيرو: المركز التاسع برصيد 7 نقاط

وفاز المنتخب الأرجنتينى فى 37 مباراة وخسر سبع مباريات فقط من أصل 58 مباراة سابقة مع بيرو فى جميع المسابقات، بما فى ذلك الانتصارات فى آخر أربع مباريات بين البلدين من أمريكا الجنوبية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبيرو



شبكة SSC هي المالكة الحصرية لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، وقد خصصت القنوات والمنصات التالية لإذاعة مباراة الأرجنتين ضد بيرو اليوم بتعليق حماد العنزي:



SSC 1 HD.

SSC 5 HD.

منصة Shahid VIP.

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