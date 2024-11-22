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الرياضة - 08:15 - مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:15 - مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:15 - مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، اليوم الجمعة، الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز اليوم الجمعة، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقاء الاتحاد السكندري اليوم، وهو في جعبته 6 نقاط من مباراتين خاضهما «الأحمر» في الدوري الممتاز حتى الآن، وحقق فوز فيهما، على حساب سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، ثم أمام زد بهدف عن طريق الجناح المتوهج طاهر محمد طاهر.

على الجانب الآخر، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ضيفًا على الأهلي، وهو أيضًا يمتلك 6 نقاط من مباراتين خاضهما «زعيم الثغر» في الدوري الممتاز حتى الآن، حيث حقق الفوز على كل من حرس الحدود وفاركو بنفس النتيجة (1-0).

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء ومتابعيها، بث مباشر لـ مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، اليوم الجمعة، الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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