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الرياضة - 08:15 - «مسكني بقوة وقرصني».. نص أقوال عمرو دياب في قضية صفعه الشاب سعد أسامة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:15 - «مسكني بقوة وقرصني».. نص أقوال عمرو دياب في قضية صفعه الشاب سعد أسامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:15 - «مسكني بقوة وقرصني».. نص أقوال عمرو دياب في قضية صفعه الشاب سعد أسامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - تنظر محكمة جنح التجمع بالقاهرة الجديدة غدا، السبت، نظر قضية تعدي الفنان عمرو دياب على الشاب سعد أسامة والمعروف إعلاميًا بصاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب بالقاهرة الجديدة.

وجاءت نص أقوال عمرو دياب كالآتي:

س: ما اسمك

ج: إسمي عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب السن ٦٣ مطرب غنائی و مقیم في الجيزة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بصفع المجني عليه سعد أسامة على وجهه دون إحداث إصابته على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش

س: ما الذي حدث إذا، وما هي ظروف حدوث تلك الواقعة؟

ج اللى حصل أنا قولته كله في التحقيق قبل كدة و الشخص اللي مسكني وشدني بقوة من جنبي وقرصني أثناء إحيائي لحفل الزفاف في ۲۰٢٤/٦/٧ بفندق جي دبليو ماريوت التجمع الأول ولما حسيت إنه بيعتدى علي قمت بضربه بيدي وأنا مش عارف الضربة جاتله فين إلا لما الفيديو نزل على مواقع التواصل الاجتماعي وشوفت الضربة جت على وشه وهذا كان رد فعل طبيعي علشان مسكنى بقوة من جنبي وهو اللى استفزني بطريقته بعد ما أتصور معايا هو اللي بدأ بالتعدي علي الأول و السبب في إني أنهي فقرتي في حفل الزفاف عشان اتسببلي في إيذاء بدني من أنه قام بإمساكي من جنبي بقوة و قرصني وقام بالتشهير بيا على مواقع التواصل الاجتماعي وقمت بإبلاغ المحامي بتحرير محضر ضده ودا كل اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الواقعة حصلت بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٧ بفندق جي دبليو ماريوت التجمع الأول

س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت بقوم بإحياء حفل زفاف بالفندق.

س: أمام من حدث ذلك؟

ج: أمام المدعويين لحفل الزفاف.

س:وما هي بادرة تقابلك مع المدعو سعد أسامة سعد حال حدوث تلك الواقعة؟

ح: أنا كنت بقوم بإحياء حفل زفاف بفندق جي دبليو ماريوت واتفاجئت بالشخص دا طلب منى انه يتصور معايا.

س: وما هي علاقتك بسالف الذكر وهل من ثمة خلافات بينكم؟

ج: أنا معرفوش ومفيش بينا علاقة.

س: وما قولك فيما قرره وشهد به المدعو سعد أسامة سعد استدلالا وبالتحقيقات تلونا أقواله عليه تفصيلا؟

ج: اللي حصل أنا قولته في التحقيقات.

س: وما قولك فيما شهد به العميد وائل طه عبد اللطيف رئيس مباحث الفنادق بقطاع السياحة والآثار تلوناه عليه تفصيلا؟

ح: اللي حصل قولته في التحقيق.

س: وما قولك فيما أضافه سالف الذكر من أن المدعو سعد أسامة سعد هو من بادر في الاقتراب منك لالتقاط صورة تذكارية معك؟

ج: اللي حصل انا قولته في التحقيقات.

س: أنت متهم بأن قمت بصفع المجني عليه سعد أسامة سعد عبد العاطى على وجهه دون إحداث إصابته على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش

س: هل لديك أقول أخرى؟

ج: لا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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