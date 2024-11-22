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الدوري السعودي، النصر يتعادل مع القادسية 1-1 في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، النصر يتعادل مع القادسية 1-1 في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، النصر يتعادل مع القادسية 1-1 في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:09 مساءً - تعادل النصر مع نظيره القادسية بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب «الأول بارك».

افتتح التسجيل للنصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 32، فيما تعادل جوليان أندريس للقادسية في الدقيقة 37.

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تشكيل النصر لمواجهة القادسية 

وجاء تشكيل النصر أمام القادسية كالتالي:

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ترتيب النصر والقادسية بالدوري السعودي 

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة، فيما يحل القادسية خامسًا برصيد 6 نقاط، وكان قد فاز في آخر مبارياته قبل التوقف على الفيحاء، بهدفين دون رد.

 

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري  عام 2021، عندما فاز القادسية على النصر 1-0، منهيا سلسلة من أربع هزائم متتالية أمامهم.

منذ موسم 2011/12، لم يخسر النصر أي مباراة على أرضه أمام القادسية في الدوري السعودي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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