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خضوع شيكابالا وناصر ماهر للأشعة لحسم التشخيص النهائي - أخبار كلمتك

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خضوع شيكابالا وناصر ماهر للأشعة لحسم التشخيص النهائي - أخبار كلمتك

خضوع شيكابالا وناصر ماهر للأشعة لحسم التشخيص النهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - خضع الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وناصر ماهر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأشعة من أجل الاطمئنان علي إصابتهما وحسم التشخيص النهائي لاصابة الثنائي التي تعرضا لها في مباراة المصري 

جلسة جوميز مع ميشالاك 

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع البولندي ميشالاك جناح الفريق

وطالب جوميز من ميشالاك أن يكون أكثر فعالية أمام المرمى وألا يلتفت لأي انتقادات توجه له والتركيز في التدريبات فقط

جلسة جوميز مع اللاعبين 

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران من أجل مطالبتهم بغلق صفحة مباراة المصري

ومن المقرر أن يصحح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الأمس أمام المصري كي لا تتكرر في مباراة بطل موزمبيق.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل بستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وانيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

 

الزمالك 

أعلى قيمة تسويقية في الزمالك  

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو. 

 

تصريحات جوميز 

وقال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه من السهل جدًّا تحليل مباراة المصري التي خسرها فريقه بهدف دون رد في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.


وقال المدير الفني:"هذه ليست أول مرة نبدأ فيها مباراة بدون شكل جيد أو طاقة، وبدون خلق فرص، وبالتأكيد هناك أخطاء وأعد الجماهير بأننا سنعمل على تصحيحها".


وتابع جوميز  في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلًا:" الكرة مكسب وخسارة، ولكن لا يجب أن نخسر بسبب عدم بذل مجهود في الملعب، والأداء تحسن في الشوط الثاني، وخلقنا عدة فرص وحاولنا كثيرًا، ونسعى لتصحيح الأخطاء التي تسببت في خسارة اليوم من أجل تصحيح المسار".

وأضاف جوميز:" حزين جدًّا من الطريقة التي لعبنا بها لقاء المصري في الشوط الأول، ولم نتمكن بسببها من خلق فرص، والدوري في الموسم الحالي سيكون أصعب كثيرًا ولا يجب أن يخسر الزمالك نقاطًا بسهولة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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