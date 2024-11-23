الرياضة - 07:15 - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 07:15 مساءً - بث مباشر مباراة الزمالك والمصري، اليوم السبت، الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة المصري والبورسعيدي وهو في جعبته 6 نقاط، من مباراتين خاضهما الفارس الأبيض في مسابقة الدوري الممتاز حتى الآن، ونجح في الفوز على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين، ثم أمام سموحة بهدفين دون رد.

بينما يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، مباراة الزمالك وهو يمتلك 4 نقاط من مباراتين خاضهما في مسابقة الدوري الممتاز حتى الآن، بواقع انتصارًا في الجولة الأولى أمام طلائع الجيش بهدفين نظيفين، وتعادل سلبي أمام مضيفه الجونة بالجولة الثانية.

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة الزمالك والمصري، اليوم السبت، الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.