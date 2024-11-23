الرياضة - 07:15 - عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك ضد المصري في الدوري الممتاز وعودة الخطير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 07:15 مساءً - تشكيل الزمالك ضد المصري.. أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفارس الأبيض تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة ضيفه النسور الخضراء، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم، من أجل تحقيق الانتصار وانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الرابع برصيد 6 نقاط، والفوز سيمنحه الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

ويعلم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك صعوبة مواجهة المصري البورسعيدي، خاصة أن الفارس الأبيض خسر مواجهتي الموسم الماضي في الدوري أمام الفريق الساحلي.

وفيما يلي تشكيل الزمالك الرسمي الذي يدخل جوزيه جوميز به في مباراة اليوم، أمام فريق المصري البورسعيدي:

تشكيل الزمالك أمام المصري في الدوري اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.

متى موعد مباراة الزمالك اليوم ضد المصري؟

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء اليوم السبت، الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الزمالك والمصري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.