برينتفورد يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - الدوري الإنجليزي، تعادل فريق إيفرتون مع نظيره برينتفورد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

تشكيل إيفرتون أمام برينتفورد

تشكيل برينتفورد أمام إيفرتون

وفي نفس الجولة يلتقي فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، مع نظيره توتنهام على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتوتنهام

وقبل لقاء الليلة لعب مانشستر سيتي وتوتنهام 160 مباراة، تفوق توتنهام في 64 مقابل 62 انتصارا للسيتي وتعادلا في 34 مباراة.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تصحيح مساره، حيث عانى من 4 هزائم متتالية في المباريات الأخيرة في مختلف المسابقات، قبل التوقف الدولي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

تذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة "beIN Sports HD 1".

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة برصيد 23 نقطة، في حين أن توتنهام لديه 16 نقطة في المركز العاشر.

ويأمل المان سيتي في تحقيق الفوز في قمة الليلة، وهي المباراة الأولى بعد إعلان تجديد عقد المدرب بيب جوارديولا حتى 2027.

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