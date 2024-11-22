اعتقال حارس أمن في السفارة الأميركية في أوسلو بتهمة التجسس لصالح روسيا وإيران - أخبار كلمتك

اعتقال حارس أمن في السفارة الأميركية في أوسلو بتهمة التجسس لصالح روسيا وإيران - أخبار كلمتك

أحمد بلال: كهربا ليس جاهزا لقيادة هجوم الأهلي حاليا والزمالك يضم رديف الأهلي - أخبار كلمتك

أحمد بلال: كهربا ليس جاهزا لقيادة هجوم الأهلي حاليا والزمالك يضم رديف الأهلي - أخبار كلمتك

عمرو سعد: مش بحب أحكي عن نفسي كتير وبقى لي 4 سنين عايز أشتغل مع محمد سامي (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو سعد: مش بحب أحكي عن نفسي كتير وبقى لي 4 سنين عايز أشتغل مع محمد سامي (فيديو) - أخبار كلمتك

طرق الصيانة الدورية للسيارات الحديثة في الشتاء - أخبار كلمتك

طرق الصيانة الدورية للسيارات الحديثة في الشتاء - أخبار كلمتك

لا إمكانية لاستئناف القرار، كيف سترد إسرائيل على "الجنائية الدولية"؟ - أخبار كلمتك

لا إمكانية لاستئناف القرار، كيف سترد إسرائيل على "الجنائية الدولية"؟ - أخبار كلمتك

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح اليوم 22 مسجدا جديدا - أخبار كلمتك

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح اليوم 22 مسجدا جديدا - أخبار كلمتك

مدير منتخب الشباب يكشف ملف المحترفين ومزودجي الجنسية - أخبار كلمتك

مدير منتخب الشباب يكشف ملف المحترفين ومزودجي الجنسية - أخبار كلمتك

أحمد بلال ينتقد تصريحات أحمد سليمان: هو نسي أنه كان مدربا لمنتخب مصر - أخبار كلمتك

أحمد بلال ينتقد تصريحات أحمد سليمان: هو نسي أنه كان مدربا لمنتخب مصر - أخبار كلمتك

عادل الفار، المونولوجست الذي أضحك الجميع ومات حزينا من تجاهل الفنانين له - أخبار كلمتك

عادل الفار، المونولوجست الذي أضحك الجميع ومات حزينا من تجاهل الفنانين له - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، استقرار حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب، وهذا ما سجله عيار 24 - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، استقرار حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب، وهذا ما سجله عيار 24 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أحمد بلال ينتقد تصريحات أحمد سليمان: هو نسي أنه كان مدربا لمنتخب مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحمد بلال ينتقد تصريحات أحمد سليمان: هو نسي أنه كان مدربا لمنتخب مصر - أخبار كلمتك

أحمد بلال ينتقد تصريحات أحمد سليمان: هو نسي أنه كان مدربا لمنتخب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:45 صباحاً - قال أحمد بلال نجم الأهلي السابق: "يبدو أن أحمد سليمان "نسي" أنه كان مدربًا لحراس مرمى منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك في وقت تواجده لم يمنعا أي لاعب من الانضمام للفراعنة، مبديًا استياءه من التصريحات التي أطلقها حول مصطفى شوبير، ودخوله في جملة مفيدة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لو سألتني عن وجهة نظري، كنت أتمنى وجود محمد عواد، لكن ليس معناه بأن انتقد باقي الحراس، أنا مع دعم أحمد سليمان لحارس الزمالك عواد، لكن تصريحاته يجب أن تتسم بالهدوء، وأي لاعب يزيد سعره عندما يتواجد في صفوف منتخب بلاده".

 

بلال ينتقد تصريحات أحمد سليمان

وتابع: "أحمد سليمان المفترض أن له تاريخ مع منتخب مصر، ولا يجوز الفصل مطلقًا بين مسؤولياته كمحلل رياضي وعضو مجلس إدارة في الزمالك، نعاني من مشكلة واضحة في مصر بسبب (التضارب)، هل مصر لا يوجد فيها كوادر مؤهلة، وشخص واحد يتولى كل هذا المناصب، لا أقصد أحمد سليمان بعينه، لكن أتحدث بشكل عام".

وواصل: "أتمنى أن تكون الأجواء جيدة في قطر، ودائمًا الأهلي عندما يتواجد في دولة عربية فإنه يحظى باستقبال جماهيري كبير، ويكون بمنزلة دعم كبير للاعبين والجهاز الفني، والحضور الجماهيري هو أكثر شيء يؤثر في الفريق في المباريات".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

زغلول صيام يكتب عن كواليس آخر بطولة في تاريخ الكرة المصرية.. عجول رمضان صبحي.. والكبدة سر الوزير والجنايني.. وحكاية منسي وصادق مع الصدفة!! - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق