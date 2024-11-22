بعد فضفضة ثنائية، ياسر ريان يحسم مصير انتقال نجله إلى الزمالك أو العودة للأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:12 صباحاً - تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن موقف نجله أحمد ياسر ريان لاعب فريق البنك الأهلي من الانتقال إلى صفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية: "تحدثت مع نجلي وقال لي تركيزي حاليًّا مع فريق البنك الأهلي مع كامل احترامي للقطبين حيث إن ملف انتقاله إلى الزمالك أو العودة إلى الأهلي مقفول".

حقيقة انتقال أحمد ياسر ريان إلى الزمالك أو العودة إلى الأهلي

وأضاف:"نجلي شخصيته تختلف عني ودائمًا يركز في فريقه الحالي فقط، فريق البنك الأهلي ممتاز ويمتلك العديد من الأسماء القوية مثل نجلي وأسامة فيصل وياو أنور".

وأردف: "فرصة الأهلي كبيرة في الفوز على الاتحاد السكندري بالدوري، أتوقع فوز الأهلي على الاتحاد ومباراة الزمالك والمصري صعبة على الأبيض".

واختتم حديثه قائلًا:"علي معلول أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الأهلي وعطية الله لم يقدم المردود الفني المطلوب حتى الآن المقارنة بين علي معلول وعطية الله تظلم يحيى بشكل كبير، ولو عاد معلول لمستواه سيغادر بيرسي تاو أو رضا سليم الأهلي في يناير".

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

ويلتقي بيراميدز نظيره البنك الأهلي اليوم الجمعة يوم ٢٢ نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.

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