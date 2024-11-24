مودرن سبورت يستضيف زد بحثًا عن الفوز الأول بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - الدوري المصري، يلتقي فريق مودرن سبورت نظيره زد إف سي في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام بالقاهرة، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويتواجد فريق مودرن سبورت المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين، بعد التعادل أمام إنبي وبتروجت، بينما يتواجد زد في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة عقب الخسارة والتعادل في أول لقاءين.

ويدير لقاء مودرن سبورت ضد زد طاقم حكام مكون من طارق مجدي ويساعده شريف عبدالله وأحمد رشدي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا ومحمد عبد العزيز حكما لتقنية الفيديو وأحمد جمال حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

ويتواجد 4 أندية في صدارة بطولة الدوري المصري قبل مباريات اليوم في ختام الجولة الثالثة من المسابقة كالتالي

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 7 نقاط

2- بيراميدز 7 نقاط

3- المصري البورسعيدي 7 نقاط

4 -الاتحاد السكندري 7 نقاط

5 -الزمالك 6 نقاط

6- فاركو 4 نقاط

7- سموحة 4 نقاط

8 -غزل المحلة 4 نقاط

9- طلائع الجيش 4 نقاط

10- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

11- بتروجيت نقطتان

12- مودرن سبورت نقطتان

13- الجونة نقطتان

14- زد اف سي نقطة واحدة

15- الإسماعيلي نقطة واحدة

16- إنبي نقطة واحدة

17- البنك الأهلي نقطة واحدة

18- حرس الحدود بدون نقاط

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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