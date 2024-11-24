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الرياضة - 11:24 - حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه.. شعبة الاتصالات توضح - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:24 - حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه.. شعبة الاتصالات توضح - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:24 - حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه.. شعبة الاتصالات توضح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:24 صباحاً - ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بزيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه، التي سيمنح رصيدًا بقيمة 45 جنيهًا.

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه

من جهته، كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، عن حقيقة ما تردد من أنباء عن زيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه، التي سيمنح رصيدًا بقيمة 45 جنيهًا.

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

وقال نائب رئيس شعبة الاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، إن الأرقام اللي طلعت في السوشيال غير حقيقية، كارت شحن الـ 100 جنيه كان وما زال بيعطي 70 جنيه رصيد، موضحا أنه لا يوجد زيادة تم إقرارها حتى الآن، ولو فيه حاجة هتتغير بالزيادة سيتم الإعلان عنها في حينه.

وأشار إلى أن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات كانت على إعادة دراسة تسعير خدمات الاتصالات سواء الصوتية أو الإنترنت وهذا القرار لا يعني بالضرورة إقرار الزيادة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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