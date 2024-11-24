باير ليفركوزن يعلن تفاصيل إصابة مهاجمه قبل مواجهة ريد بول سالزبورج - أخبار كلمتك

باير ليفركوزن يعلن تفاصيل إصابة مهاجمه قبل مواجهة ريد بول سالزبورج - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

سوريا رئيسًا للمجلس التنفيذى لوزراء الإسكان العرب - أخبار كلمتك

سوريا رئيسًا للمجلس التنفيذى لوزراء الإسكان العرب - أخبار كلمتك

بطلب من العراق، انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين - أخبار كلمتك

بطلب من العراق، انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين - أخبار كلمتك

رقصة القرن، حكايات إنسانية متعددة وتناغم حركي معبر على مسرح الجزويت (صور) - أخبار كلمتك

رقصة القرن، حكايات إنسانية متعددة وتناغم حركي معبر على مسرح الجزويت (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن قائمة تكريمات الدورة الأولى - أخبار كلمتك

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن قائمة تكريمات الدورة الأولى - أخبار كلمتك

الإحصاء يكشف التوزيع النسبي لأسباب العمل أقل من 35 ساعة في الأسبوع - أخبار كلمتك

الإحصاء يكشف التوزيع النسبي لأسباب العمل أقل من 35 ساعة في الأسبوع - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء - أخبار كلمتك

وزير التموين: استثمارات المنطقة اللوجيستية بالغربية تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه - أخبار كلمتك

وزير التموين: استثمارات المنطقة اللوجيستية بالغربية تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد - أخبار كلمتك

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:01 مساءً -  الزمالك،  كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن حقيقة إيقاف القيد بالقلعة البيضاء كما تردد خلال الساعات الماضية 

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـكلمتك: لم يتم إيقاف القيد كما تردد في حالة صدور حكم باتشيكو ضد الزمالك، سيتقدم نادي الزمالك باستئناف علي الحكم ولكن حتى الآن لا يوجد إيقاف للقيد.

جلسة جوميز مع ميشالاك 

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع البولندي ميشالاك جناح الفريق

وطالب جوميز من ميشالاك أن يكون أكثر فعالية أمام المرمى وألا يلتفت لأي انتقادات توجه له والتركيز في التدريبات فقط

جلسة جوميز مع اللاعبين 

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران من أجل مطالبتهم بغلق صفحة مباراة المصري

ومن المقرر أن يصحح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الأمس أمام المصري كي لا تتكرر في مباراة بطل موزمبيق.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل بستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وانيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

 

الزمالك 

أعلى قيمة تسويقية في الزمالك  

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو. 

 

تصريحات جوميز 

وقال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه من السهل جدًّا تحليل مباراة المصري التي خسرها فريقه بهدف دون رد في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.


وقال المدير الفني:"هذه ليست أول مرة نبدأ فيها مباراة بدون شكل جيد أو طاقة، وبدون خلق فرص، وبالتأكيد هناك أخطاء وأعد الجماهير بأننا سنعمل على تصحيحها".


وتابع جوميز  في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلًا:" الكرة مكسب وخسارة، ولكن لا يجب أن نخسر بسبب عدم بذل مجهود في الملعب، والأداء تحسن في الشوط الثاني، وخلقنا عدة فرص وحاولنا كثيرًا، ونسعى لتصحيح الأخطاء التي تسببت في خسارة اليوم من أجل تصحيح المسار".

وأضاف جوميز:" حزين جدًا من الطريقة التي لعبنا بها لقاء المصري في الشوط الأول، ولم نتمكن بسببها من خلق فرص، والدوري في الموسم الحالي سيكون أصعب كثيرًا ولا يجب أن يخسر الزمالك نقاطًا بسهولة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

علاء نبيل: أداء منتخب الشباب مع وائل رياض أفضل من ميكالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق