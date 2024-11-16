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رونالدو يتفوق على راموس بعد خماسية مباراة البرتغال وبولندا - أخبار كلمتك

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رونالدو يتفوق على راموس بعد خماسية مباراة البرتغال وبولندا - أخبار كلمتك

رونالدو يتفوق على راموس بعد خماسية مباراة البرتغال وبولندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 01:30 مساءً -  حقق الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، رقما تاريخيا، بعدما قاد بلاده لفوز كاسح على بولندا، أمس الجمعة، بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.


وسجل رونالدو ثنائية منها الهدف الخامس في الدقيقة 87، عبر ضربة مقصية رائعة، ليرفع رصيده إلى 135 هدفا، معززا صدارته لأكثر لاعبي المنتخبات تسجيلا للأهداف.

ووفقا لما ذكره حساب "مستر شيب" الإسباني، لإحصائيات كرة القدم، عبر منصة "إكس"، فإن رونالدو بات أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات على المستوى الدولي بواقع 132 فوزا.

 

رونالدو يتفوق على راموس

 وأوضح أن رونالدو فض الشراكة مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس الذي سبق له وأن حقق 131 فوزا، رفقة منتخب "لاروخا".

يشار إلى أن البرتغال ضمنت التأهل لربع النهائي بعدما أمنت صدارة المجموعة الأولى بوصولها للنقطة 13، فيما تراجعت بولندا للمرتبة الأخيرة بتوقفها عند 4 نقاط.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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