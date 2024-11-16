تعرف على جدول الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 01:18 مساءً - وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدول لمدة أسبوع لتدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل

وقرر كولر استمرار تدريبات الفريق الجماعية اليوم السبت، وكذلك يومي الأحد والاثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا على ملعب التتش

فيما منح كولر اللاعبين راحة من التدريبات يوم الثلاثاء، على أن يعود الفريق للمران يوم الأربعاء في العاشرة والنصف صباحا والخميس الساعة السادسة ويدخل الفريق معسكر بعد انتهاء مران الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد في الثامنة مساء الجمعة.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس والذي أقيم على ملعب مختار التتش بعد العودة من الإجازة التي منحها مارسيل كولر للاعبين، غياب أكرم توفيق عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأكد مسئولو الفريق أن سبب غياب أكرم توفيق عن المران الجماعي، هو شكوى اللاعب من آلام في معدته ما دفع الجهاز الطبي لإراحة اللاعب والاكتفاء بتدريبات الجيم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

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