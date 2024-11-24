الرياضة - 02:02 - الحبس للشيخ محمد أبو بكر والغرامة للفنانة ميار الببلاوي في واقعة «تبادل الشتائم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه، وحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بتبادل الألفاظ الخارجة بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر

وكانتِ النيابة العامة، قد أحالت البلاغ المقدم من الفنانة ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، الذي اتهمته فيه بسبِّها وقذفها، إلى نيابة الشئون المالية والاقتصادية لمباشرة التحقيقات.

وتقدم دفاع الفنانة ميار الببلاوي، ببلاغ للنيابة العامة، ضد الشيخ محمد أبو بكر، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، موجهًا فيه عبارات السب والقذف والخوض في شرف وعفة موكلته، متهمًا إياها بالزنا كما اتهم زوجها بالدياثة، وذلك حسب البلاغ المقدم.

وأضاف دفاع الفنانة ميار الببلاوي، في بلاغه، أن الشيخ محمد أبو بكر سبب الضرر النفسي لموكلته وابنها، وذلك كان متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي، وحديثها في برنامج مع الإعلامية بسمة وهبة لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات تدر عليه عائدًا ماديًّا.