الرياضة - 03:58 - سعر الذهب والدولار اليوم الأحد في مصر.. «آخر تحديث بختام التعاملات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - استقر سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، وذلك تزامناً مع استقرار سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 نحو 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 نحو 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 نحو 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 نحو 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 نحو 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 نحو 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 نحو 2716.27 جنيه للشراء، و2715.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.61 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

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