الرياضة - 06:34 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم الأحد 24 من نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني بث مباشر

ويحل نادي ريال مدريد ضيفا على نظيره ليجانيس في الملعب البلدي دي بوتاركي، حيث يتواصل العمل في الفريق الملكي من أجل استعادة الروح والانسجام تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، استياءه من الجدل المثار حول مدى الجاهزية الذهنية للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي ووصفه ذلك بأنه "أمر قبيح"، مؤكدا دعمه الكبير للاعب من أجل العودة لهز الشباك مجددا مع الفريق.

وسجل مبابي ثمانية أهداف في 16 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق هذا الصيف، لكنه سجل هدفا واحدا في آخر سبع مباريات، فيما أثار قرار ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، باستبعاده من قائمة الفريق هذا الشهر، العديد من الأسئلة حول مدى جاهزية اللاعب واستقراره في العاصمة الإسبانية.

وتشهد قائمة ريال مدريد في مباراة ليجانيس عودة مميزة للحارس البلجيكي المميز تيبو كورتوا، وهي فرصة للتواجد في مباراة الأحد قبل مواجهة ليفربول المرتقبة بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد 24 من نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره ليجانيس، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.