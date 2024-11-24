الرياضة - 07:40 - القاهرة الإخبارية: 4 ملايين شخص دخلوا للغرف المحصنة في إسرائيل منذ الصباح - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:40 - القاهرة الإخبارية: 4 ملايين شخص دخلوا للغرف المحصنة في إسرائيل منذ الصباح - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة - أخبار كلمتك

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع إيبسويتش تاون 1-1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع إيبسويتش تاون 1-1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:24 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:24 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يستقبل وزيرة خارجية بوليڤيا بالمقر البابوي - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يستقبل وزيرة خارجية بوليڤيا بالمقر البابوي - أخبار كلمتك

بهدف في الدقيقة 90، الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب بتروجيت - أخبار كلمتك

بهدف في الدقيقة 90، الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب بتروجيت - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:34 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:34 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:34 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم الأحد 24 من نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني بث مباشر

ويحل نادي ريال مدريد ضيفا على نظيره ليجانيس في الملعب البلدي دي بوتاركي، حيث يتواصل العمل في الفريق الملكي من أجل استعادة الروح والانسجام تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، استياءه من الجدل المثار حول مدى الجاهزية الذهنية للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي ووصفه ذلك بأنه "أمر قبيح"، مؤكدا دعمه الكبير للاعب من أجل العودة لهز الشباك مجددا مع الفريق.

وسجل مبابي ثمانية أهداف في 16 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق هذا الصيف، لكنه سجل هدفا واحدا في آخر سبع مباريات، فيما أثار قرار ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، باستبعاده من قائمة الفريق هذا الشهر، العديد من الأسئلة حول مدى جاهزية اللاعب واستقراره في العاصمة الإسبانية.

وتشهد قائمة ريال مدريد في مباراة ليجانيس عودة مميزة للحارس البلجيكي المميز تيبو كورتوا، وهي فرصة للتواجد في مباراة الأحد قبل مواجهة ليفربول المرتقبة بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد 24 من نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره ليجانيس، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:21 - بكام في البنوك؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق