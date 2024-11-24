فجر صحفي بارز مفاجئة من العيار الثقيل بكشفه قيام مرفق حكومي بتوزيع سيارات فارهه على الصحفيين والناشطين لتلميعه.
وقال ماجد الداعري:كيف..ولماذا تذهب نصف موازنات مشاريع صيانة الطرق سيارات لموظفي الصندوق وكبار النافذين الحكوميين والمطبلين.
وتسبب الفساد بصندوق صيانة الطرق بجدل واسع وسط مطالبة باحالة قياداته للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى ونهب مقدرات البلد فيما يموت الناس من الجوع
فيما وصل الفساد ذروته القصوى.. مرفق حكومي كبير يوزع سيارات فارهه على الصحفيين والناشطين لتلميعه بعدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:37 مساءً - كلمتك/خاص:
فجر صحفي بارز مفاجئة من العيار الثقيل بكشفه قيام مرفق حكومي بتوزيع سيارات فارهه على الصحفيين والناشطين لتلميعه.
فجر صحفي بارز مفاجئة من العيار الثقيل بكشفه قيام مرفق حكومي بتوزيع سيارات فارهه على الصحفيين والناشطين لتلميعه.
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