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فيما وصل الفساد ذروته القصوى.. مرفق حكومي كبير يوزع سيارات فارهه على الصحفيين والناشطين لتلميعه بعدن - أخبار كلمتك

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فيما وصل الفساد ذروته القصوى.. مرفق حكومي كبير يوزع سيارات فارهه على الصحفيين والناشطين لتلميعه بعدن - أخبار كلمتك

فيما وصل الفساد ذروته القصوى.. مرفق حكومي كبير يوزع سيارات فارهه على الصحفيين والناشطين لتلميعه بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:37 مساءً - كلمتك/خاص:

فجر صحفي بارز مفاجئة من العيار الثقيل بكشفه قيام مرفق حكومي بتوزيع سيارات فارهه على الصحفيين والناشطين لتلميعه.
وقال ماجد الداعري:كيف..ولماذا تذهب نصف موازنات مشاريع صيانة الطرق سيارات لموظفي الصندوق وكبار النافذين الحكوميين والمطبلين.
وتسبب الفساد بصندوق صيانة الطرق بجدل واسع وسط مطالبة باحالة قياداته للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى ونهب مقدرات البلد فيما يموت الناس من الجوع

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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