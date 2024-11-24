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الإدارة العليا في «كاك بنك» تكرم فريق إدارة العمليات الدولية - أخبار كلمتك

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الإدارة العليا في «كاك بنك» تكرم فريق إدارة العمليات الدولية - أخبار كلمتك

الإدارة العليا في «كاك بنك» تكرم فريق إدارة العمليات الدولية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:59 مساءً - كلمتك/خاص:

كرمت الإدارة العليا في بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية الأستاذ/ رفيق القباطي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار الأستاذ/ جهاد الحكيمي، اليوم فريق إدارة العمليات الدولية في البنك، تقديرًا لجهودهم الكبيرة التي أثمرت عن تقييم رائع من البنوك المراسلة وجودة العمليات والمتابعة فى نظام السويفت. 
وشارك في التكريم عدد من مدراء الإدارات في البنك وممثلون عن مختلف الأقسام، في لفتة تعكس تقدير البنك لجهود موظفيه.

ويعتبر هذا التكريم جزء من استراتيجية البنك، وفق رؤية القائم بأعمال مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي، الاستاذ/ حاشد الهمداني لتعزيز روح الفريق، وتحفيز الموظفين على التفاني في العمل.

واوضح الأستاذ/ رفيق القباطي ان التكريم جاء بعد الإشادة الذي تلقاها فريق العمل في إدارة العمليات الدولية، من قبل البنوك المراسلة وجودة العمليات والمتابعة فى نظام سويفت الدولي، والذي أوجب على الادارة العليا في البنك ان تعزز هذه الاشادة، بهذا التكريم، مع تأكيده على أن هذا الفريق يمتلك إمكانيات كبيرة، وأمله أن تحمل الأيام القادمة حجم وعدد أكبر عمليات مع تطلع الإدارة لبذل المزيد.

فيما أكد الاستاذ/ جهاد الحكيمي، أن هذا التكريم يأتي كخطوة لتعزيز روح العمل الجماعي والابتكار، حيث ساهم الفريق بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات المصرفية عبر الحدود، وأعرب عن فخره بإنجازات الفريق، مشيدًا بتفانيهم واحترافيته العالية في أداء المهام، كما أكد أن هذا التقييم يأتي كدليل على الإلتزام المستمر بتقديم الأفضل للعملاء والمستثمرين.

فيما عبر الموظفين المكرمين، عن امتنانهم لهذه المبادرة ودورها في تحفيزهم على تقديم المزيد من الجهد والإبداع في العمل.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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