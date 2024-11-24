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مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشاته للسياسات العامة للدولة - أخبار كلمتك

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مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشاته للسياسات العامة للدولة - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشاته للسياسات العامة للدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:19 مساءً - كلمتك/خاص:

واصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، مناقشة تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، والادارية، والامنية والعسكرية، وذلك بحضور اعضائه الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس سلطان العرادة.

واستمع المجلس في مستهل الاجتماع الى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خصوصا فيما يتعلق بالتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، والسلع الاساسية، والاجراءات المتخذة لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، والمضي في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.

وشملت المراجعة تقارير حول اداء السلطة التنفيذية خلال الفترة الماضية، وتحديثا جديدا للمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والتوصيات المقترحة لاحتواء تداعيات استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري على الاوضاع المعيشية جراء الهجمات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
وناقش المجلس المستجدات العسكرية، والامنية، على ضوء تصعيد المليشيات الحوثية الارهابية في عدد من الجبهات التي تكبدت فيها خسائر فادحة من عناصرها وعتادها الحربي.

وأثنى المجلس على اليقظة العالية التي اظهرتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في التصدي لاعتداءات المليشيات الارهابية، واحباط محاولاتها المتكررة لإعادة الاوضاع الى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث لمعاناة الشعب اليمني التي طال امدها.

وحذر مجلس القيادة الرئاسي، من استمرار المليشيات الحوثية في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة لتحقيق مصالحها الضيقة، وتحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الاعيان المدنية، ومضاعفة المعاناة الانسانية التي صنعتها بانقلابها على الاجماع الوطني في سبتمبر 2014.

وسيواصل المجلس عقد اجتماعاته خلال هذا الاسبوع لاستكمال مناقشة القضايا المطروحة على جدول اعماله في ضوء التطورات المحلية والاقليمية، والدولية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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