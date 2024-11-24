الدوري المصري، الإسماعيلي يتعادل مع بتروجيت سلبيا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - الدوري المصري، تعادل فريق الإسماعيلى ونظيره بتروجت سلبيا بالشوط الأول في المباراة المقامة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

الإسماعيلي وبتروجيت

بدأت المباراة بضغط من بتروجيت وتألق أحمد عادل حارس المرمي وفي محاولة خطيرة من الإسماعيلي بعد تنفيذ مخالفة من هشام محمد من أعلى الحائط، يتصدى لها حارس بتروجيت.

ومحاولة مركبة للإسماعيلي، بدأت بتصويبة ساقطة من مروان حمدي تصدى لها الحارس، ثم سقطت الكرة مجددًا ليسرع مدافع بتروجيت في إبعادها، قبل أن يحتسب الحكم ركلة حرة للحارس.

تشكيل الإسماعيلي أمام بتروجيت

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم



في خط الدفاع: حاتم سكر وعبد الكريم مصطفى ومحمد عمار ومحمد نصر.



في خط الوسط: هشام محمد ومحمد عبد السميع ونادر فرج وإيريك تراوري.



في خط الهجوم: مروان حمدي وخالد النبريص.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كمال السيد حارسا وبرفقته عماد حمدي ومحمد حسن وعمر القط ومحمد خطار وعبد الرحمن الدح ومحمد زيدان وعلي الملواني.

تشكيل بتروجيت

ويخوض بتروجيت المواجهة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شديد قناوي، هادي رياض، أحمد عبدل ماوجود، توفيق محمد.

الوسط: محمد إبراهيم، حامد محمد محمود، أحمد رضا، بدر موسى.

الهجوم: رشاد متولي، جابريلا تشوكوودي.

ويتواجد على دكة البدلاء: زياد فرج، عبدالله محمود، إسماعيل بامبا، محمد علي عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زبادة، مصطفى الجمل، شيمزي كيليتشي ومحمد خليفة

ترتيب الإسماعيلي وبتروجت بالدوري

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب رصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة في أول جولتين، بينما يحتل بتروجت المركز العاشر برصيد نقطتين من تعادلين في الجولتين الأولى والثانية.



ويتواجد 4 أندية في صدارة بطولة الدوري المصري قبل مباريات اليوم في ختام الجولة الثالثة من المسابقة كالتالي:

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 7 نقاط

2- بيراميدز 7 نقاط

3- المصري البورسعيدي 7 نقاط

4 -الاتحاد السكندري 7 نقاط

5 -الزمالك 6 نقاط

6- فاركو 4 نقاط

7- سموحة 4 نقاط

8 -غزل المحلة 4 نقاط

9- طلائع الجيش 4 نقاط

10- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

11- بتروجيت نقطتان

12- مودرن سبورت نقطتان

13- الجونة نقطتان

14- زد اف سي نقطة واحدة

15- الإسماعيلي نقطة واحدة

16- إنبي نقطة واحدة

17- البنك الأهلي نقطة واحدة

18- حرس الحدود بدون نقاط

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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